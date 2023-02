La Volkswagen Polo perfetta per neopatentati: a 149 euro al mese con Ecobonus

Avete appena preso la patente o avete dei figli neopatentati? Volkswagen ha lanciato la nuova Polo 1.0 EVO 80 CV Life, perfetta per chi ha appena iniziato a guidare. Grazie a Progetto Valore Volkswagen e agli attuali incentivi statali si può inoltre avere da 149 euro al mese.

Il mercato delle auto per neopatentati non va mai in crisi, o almeno è ciò che dicono i dati: nel 2022 un terzo delle immatricolazioni del segmento B ha riguardato auto idonee alla guida per i neopatentati - che come sappiamo devono avere caratteristiche tecniche ben precise (quali macchine possono guidare i neopatentati?). La nuova Polo 1.0 EVO 80 CV Life rappresenta una scelta perfetta, anche perché compatibile con gli attuali incentivi statali: rientra nella fascia di emissioni 61-135 g/km, in caso di rottamazione il contributo vale dunque 2.000 euro. Per i clienti privati di età compresa fra 18 e 30 anni è inoltre previsto un ulteriore sconto per neopatentati. Scegliendo dunque la formula Progetto Valore Volkswagen e sfruttando il contributo statale la Polo 1.0 EVO 80 CV Life si può avere con 35 rate da 149 euro al mese e con 3.600 euro di anticipo (TAN 9,39%, TAEG 11,32). L’offerta include l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km con una percorrenza di 15.000 km annui.

Volkswagen mette in campo anche la modalità Tutto Compreso grazie al noleggio. La stessa vettura si può avere a 299 euro al mese con 4.935 euro di anticipo, in questi costi però sono inclusi

Percorrenza di 45.000 km

RCA con Tutela Conducente e Legale

Assicurazione furto, incendio, danni, atti vandalici ed eventi naturali

Spese d’immatricolazione e messa su strada

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso stradale in Italia ed Europa

Sistema a radiofrequenza di recupero del veicolo in caso di furto

Con Progetto Valore Volkswagen è possibile avere anche altre vetture compatibili con l’Ecobonus: