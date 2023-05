Volkswagen Polo GTI Edition 25: una serie limitata per celebrare i 25 anni della hot hatch

Le vetture appartenenti al segmento delle hot hatch si contano ormai sulle dita di una mano, e presto daremo l’addio anche alla Ford Fiesta, una delle migliori in questo senso, ma Volkswagen “tiene botta” con la Polo GTI che celebra i suoi primi 25 anni con una versione speciale in edizione limitata.

Abbiamo guidato la Volkswagen Polo di ultima generazione un po’ di tempo fa, ma in quell’occasione eravamo alla guida di una versione più tranquilla, mentre l’Edition 25 nasce sulla già prestante Polo GTI e l’arricchisce con accostamenti cromatici a lei dedicati e un assetto rivisto e più affilato.

In termini estetici, la Polo GTI Edition 25 si differenzia dalle sue simili per la presenza di sticker esclusivi nella parte bassa della fiancata, per la tinta speciale Ascot Grey (che si aggiunge alle altre colorazioni disponibili), per la presenza di serie dei gruppi ottici matrix IQ. Light LED e per i cerchi Adelaide da 18 pollici in tinta nera, stesso colore che troviamo sul tetto e sui coperchi degli specchietti, a contrasto con gli iconici dettagli rossi che caratterizzano le versioni GTI di Volkswagen.

All’interno invece ci sono sedili sportivi in pelle nera traforata con dettagli in rosso, e c’è anche una placca commemorativa che riporta il numero dell’esemplare, trattandosi di un’edizione limitata. Il sistema dell’infotainment gira sullo schermo da 8 pollici Ready2Discover. Tra gli optional si può aggiungere il pacchetto di assistenza alla guida IQ.Drive e il Travel Assist che offre una guida semi-assistita.

Sotto al cofano non ci sono novità, dunque troviamo il già noto motore 2.0 litri TFSI con 207 CV e 320 Nm di coppia, accoppiato ad una trasmissione automatica DSG a 7 rapporti che muove le sole ruote anteriori che trovano grip grazie ad un differenziale elettronico XDS, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e una velocità massima di 210 km/h. L’unica miglioria in termini tecnici riguarda invece l’assetto, che adesso fa affidamento su nuove sospensioni che abbassano l’auto di 15 mm e offrono una taratura più sportiva.

Volkswagen produrrà soltanto 2500 esemplari della Polo GTI Edition 25, e sarà disponibile dal prossimo 1 giugno con un prezzo di partenza di 35.205 euro.