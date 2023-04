Volkswagen perde la corona in Cina: BYD non ha limiti

Per la prima volta BYD diventa il marchio automobilistico più venduto in Cina. Nel primo trimestre del 2023 l’azienda cinese sostenuta da Warren Buffett ha detronizzato Volkswagen, leader del mercato da almeno il 2018, primo anno in cui sono stati divulgati pubblicamente i dati delle vendite.

Wang Chaunfu aveva dichiarato nei mesi scorsi di voler superare Volkswagen entro la fine del 2023. BYD ha venduto nei primi tre mesi del 2023 440.000 auto, mentre VW si è fermata a 427.247 veicoli. Il sorpasso rappresenta un trend chiaro del mercato cinese: i marchi esteri, la cui produzione è focalizzata sui veicoli con motore termico, stanno subendo un declino delle vendite, nel frattempo i brand cinesi riescono ad immettere sul mercato veicoli elettrici sempre più economici e raffinati.

Oliver Blume, CEO del Gruppo VW, aveva intuito l’andazzo già ad inizio mese, quando ha dichiarato al Salone di Shanghai: “BYD è molto, molto forte. Alla fine, il volume di vendite non è tutto. Vogliamo avere un business di successo, ed è più importante essere il miglior gruppo internazionale qui in Cina”.

BYD è in una fase di crescita esponenziale, nel 2022 ha venduto 1,86 milioni di veicoli, un numero maggiore alle vendite complessive del periodo 2018-2021. Tornando al primo trimestre 2023, le vendite totali sono di 550.000 automobili: altre 110.000 veicoli sono stati consegnati ai proprietari europei, sudamericani e asiatici.

Nel 2023 l’azienda cinese prevede di consegnare 3 milioni di veicoli. Tuttavia, secondo l’analista di Bloomberg Joanna Chen, si gioca al ribasso: BYD durante quest'anno può raggiungere 3,7 milioni di veicoli venduti. Punta di diamante della gamma 2023 è la BYD Seagull, city car elettrica già apprezzatissima. Il costruttore cinese non ha limiti e proporrà anche una supercar: la BYD YangWang U9. (in copertina BYD Seal)