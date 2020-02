La Volkswagen Passat vicina alla sua fine: arriva la I.D. 5 solo elettrica

Volkswagen potrebbe sostituire per sempre la Passat con un nuovo modello elettrico, negli USA ma non solo. L'indiscrezione arriva proprio al di là dell'oceano, dal manager VW Johan de Nysschen.

Secondo de Nysschen, la Passat americana avrebbe "un ciclo di vita già ben definito", dopo le scarse vendite dello scorso anno - appena 14.123 unità del modello aggiornato. Sostituire il modello con uno totalmente elettrico potrebbe dunque non essere una brutta idea. Il primo pensiero va ovviamente alla Volkswagen I.D. Vizzion, berlina che avrà anche una versione station wagon chiamata Space I.D. Vizzion. La Passat dunque non verrà più aggiornata? "È probabile che per questioni commerciali la recente Passat possa restare l'ultima della sua storia. Probabilmente la sostituiremo con una vettura 100% elettrica, senza motore a combustione" ha detto Johan de Nysschen, che gestisce le operazioni VW negli USA.

In Europa alla Passat potrebbe toccare la stessa sorte, anche se già oggi il nuovo modello viene offerto anche in variante Plug-in Hybrid (la Passat GTE); la nuova versione basata sulla piattaforma MEB potrebbe essere chiamata I.D. 5 ed entrare in produzione nel giro di due anni. Ricordiamo che la Volkswagen I.D. Space Vizzion si presenta sul mercato con 590 km di autonomia WLTP, una batteria da 82 kWh (77 usabili), uno scatto da 0 a 100 km/h possibile in 5,4 secondi, trazione All-wheel Drive con opzione solo posteriore.