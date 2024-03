La nuova Volkswagen Passat Variant 2024, anche Mild e Plug-in Hybrid con 100 km elettrici

Campionessa di vendite a livello globale, con oltre 34 milioni di unità consegnate in quasi tutti i Paesi del mondo, la Volkswagen Passat guadagna ora una nuova versione Variant. Scopriamo le novità 2024.

Attualmente la nuova Volkswagen Passat Variant è uno dei modelli più versatili del mercato, offre infatti ben 8 motorizzazioni per scenari di utilizzo differenti (6 in Italia). Abbiamo a listino un motore a benzina Mild Hybrid eTSI che debutta su Passat, due nuovi motori Plug-in eHybrid, tre turbodiesel TDI e due turbo benzina TSI, purtroppo però non disponibili in Italia. Tutte le motorizzazioni sono abbinate a un cambio automatico a doppia frizione DSG. L’eTSI eroga una potenza di 110 kW/150 CV, i modelli eHybrid invece hanno una potenza di 150 kW/204 CV e 200 kW/272 CV. Infine i motori TDI EA288 erogano 90 kW/122 CV, 110 kW/150 CV e 142 kW/193 CV - con quest’ultima variante anche con trazione integrale 4MOTION.

Grande attenzione è rivolta ai motori Plug-in Hybrid, chiamati da Volkswagen eHybrid: grazie a una batteria da 19,7 kWh netti e una potenza di ricarica fino a 50 kW, sono modelli che vantano un’autonomia elettrica fino a 100 km e sono perfetti per i lunghi viaggi. In totale infatti, sommando anche l’autonomia a benzina, si arriva a 800 km (ma attenzione ai consumi a batteria scarica...).

Quasi superfluo elencare tutti gli ADAS presenti a bordo, per una guida estremamente sicura. Citiamo però il Park Assist Plus che può memorizzare il percorso grazie alla nuova funzione Memory. Internamente troviamo poi un Digital Cockpit da 10,25 pollici con risoluzione 1.280 x 480 pixel e il nuovo sistema di infotainment MIB4 che abbiamo già testato su nuova Volkswagen ID.7.

Su Passat è inoltre disponibile anche un nuovo head-up display che proietta le informazioni direttamente sul parabrezza. Ma parliamo di spazi, ambito chiave di Passat Variant: a bordo abbiamo più spazio per le gambe grazie al passo maggiorato, la capacità del bagagliaio è inoltre aumentata di 40 litri per un totale di 690 litri con i sedili posteriori in posizione. Con i sedili abbattuti si arriva a 1.920 litri, +140 litri. Presto conosceremo i prezzi dettagliati per il mercato italiano.