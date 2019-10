Volkswagen ottimizza il flusso del traffico con i computer quantistici

Il gruppo Volkswagen ha annunciato oggi a Lisbona il primo progetto pilota al mondo che prevede l'ottimizzazione del traffico utilizzando un computer quantistico. Il colosso teutonico, per questo scopo ha deciso di equipaggiare gli autobus MAN della città portoghese con un sistema di gestione del traffico sviluppato in-house.

Il sistema si basa sul computer quantistico di D-Wave per calcolare il tragitto più rapido sulla base dei dati di nove autobus coinvolti, in maniera specifica ed in tempo reale. In questo modo è garantita una riduzione del tempo di viaggio per i passeggeri ed un miglioramento dei flussi di traffico anche nei momenti di picco.

I test sono previsti durante la conferenza tecnologica che si terrà a Lisbona dal 4 all'8 Novembre, nel corso del quale è previsto un afflusso di migliaia di passeggeri sugli autobus.

Il sistema si basa su due parti. La prima effettua la previsione del numero dei passeggeri, e si basa su alcuni strumenti di analisi dati per individuare le fermate con i picchi di utenti in determinati orari. Per effettuare tale calcolo vengono prese in considerazione le coordinate geografiche ed i dati sul flusso dei passeggeri.

La seconda parte invece ottimizza il tragitto sulla base di 26 fermate selezionate dal progetto. Rispetto ai sistemi di navigazione tradizionale è impiegato un algoritmo quantistico che assegna ad ogni mezzo un tragitto individuale, che permette ai bus di aggirare in anticipo gli ingorghi lungo il percorso e quindi evitare l'imbottigliamento. Il tutto si traduce in un miglioramento generale del flusso del traffico.