Volkswagen non seguirà Tesla e Ford: il CEO assicura nessun taglio dei prezzi di listino

Nell’ultimo periodo abbiamo assistito ad un netto taglio dei prezzi da parte di Tesla su alcuni modelli, nella fattispecie Model 3 e Model Y, e da quel momento altri costruttori hanno scelto di percorrere la stessa via, come la cinese Xpeng. Ebbene, Volkswagen ha annunciato che non abbasserà i prezzi di listino come le rivali.

L’ultima casa costruttrice ad aver ritoccato notevolmente il costo al pubblico è stata Ford, con netti tagli sul prezzo della Mustang Mach-E, ma secondo il CEO di VW, Oliver Blume, questo comportamento non fa che ledere la credibilità del marchio stesso, motivo per cui la casa di Wolfsburg non cederà a questo tipo di modus operandi.

A tal riguardo, il CEO ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine Frankfurter Allgemeine, affermando: “Abbiamo una chiara strategia di prezzo e contiamo sull’affidabilità. Confidiamo nella forza dei nostri prodotti e marchi”. Ha poi sottolineato che, a suo parere, i marchi che stanno cambiando i prezzi, così facendo perderanno di credibilità e non solo: parlando di Volkswagen, con una condotta di questo tipo il marchio finirebbe intrappolato in una spirale di prezzo al ribasso che porterebbe soltanto ad una lenta ed inesorabile erosione dei suoi profitti.

L’obiettivo di Blume è quello di trasformare Volkswagen in uno dei maggiori protagonisti della mobilità elettrica, ma non lo farà causando danni all’azienda stessa: “A mio parere, le nostre ambizioni riguardano il significato e il valore aggiunto, la crescita redditizia”.