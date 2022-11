Volkswagen non produrrà più cambi manuali in Cina dal 2023

Il passaggio all’elettrico da parte dei maggiori brand internazionali sembra accompagnato da un altro trend molto interessante: l’abbandono della trasmissione manuale. Già abbiamo visto Mercedes-Benz salutare il cambio manuale dal 2023, ma ora a seguirla è la joint venture cinese SAIC Volkswagen.

Il produttore tedesco ha deciso di interrompere la produzione di trasmissioni manuali per i suoi veicoli a partire da marzo 2023, stando a documenti interni, confermando già la chiusura futura delle attività correlata e la liquidazione dei beni. Questa informazione, per la precisione, sarebbe emersa da una lettera inviata ai dipendenti di SAIC Volkswagen a Shanghai.

Al momento, per essere ulteriormente chiari, SAIC Volkswagen offre la trasmissione manuale solo sui modelli Polo, Lavida e Santana. La decisione sarebbe stata presa a causa della rapida trasformazione del mercato dei veicoli sul mercato del Dragone, dove gli ibridi plug-in e gli elettrici utilizzano quasi esclusivamente il cambio automatico.

Ciononostante, il trend è effettivamente globale. Emerge quindi un dubbio: la decisione di SAIC Volkswagen vedrà un seguito anche in Europa? Staremo a vedere. Per il momento, meglio considerare anche questo report con le pinze in attesa delle conferme del caso.

Il futuro della trasmissione coinvolge comunque altri produttori: ad esempio, BMW ha confermato che la Serie M terrà il cambio manuale fino al 2030.