Volkswagen, ecco i nomi dei prossimi modelli: il pick-up si chiamerà Tarokko?

Volkswagen ha recentemente presentato diverse richieste presso l'Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, rivelando i nomi di cinque possibili nuovi modelli in arrivo. I nomi sarebbero: Tivas, Tyber, Therion, Teria, Tarokko e Taroko.

Queste richieste di marchio sono state presentate nelle categorie di classificazione di Nizza 12, 28, 35 e 37, che coprono veicoli, giochi, giocattoli, videogiochi, pubblicità e veicoli da cantiere. Un mossa tipica, solitamente per deviare il più possibile l'attenzione e allo stesso tempo evitare che altri competitor si servano di tali nomi.

Due di questi, Tarokko e Taroko, sono molto simili. Nel 2018, Volkswagen aveva presentato un concept di camioncino chiamato Tarok, ma il veicolo non è mai entrato in produzione. Con la crescente competizione nel segmento dei camion compatti, potrebbe essere che Volkswagen abbia rivisto i propri piani e consideri di utilizzare il nome in futuro per un nuovo modello. Tuttavia, al momento non ci sono informazioni ufficiali riguardo a un possibile lancio di un modello Tarok o Taroko. Si dovrà attendere ulteriori comunicazioni da parte di Volkswagen per conoscere i piani effettivi riguardanti questi nomi e i relativi modelli.

È interessante notare le diverse interpretazioni del nome "Tarok" e "Tarokko". Il termine "Tarok" è comunemente associato al gioco di carte dei Tarocchi, ma potrebbe suggerire anche un rimando al Taroko National Park in Cina, dal momento che una delle ambizioni di Volkswagen è proprio quella di diventare un riferimento per il mercato cinese nel quale ha recentemente registrato un calo significativo delle vendite.

Le speculazioni riguardo a un possibile modello di pick-up da parte di Volkswagen sembrano giustificate, soprattutto considerando la partnership esistente tra Volkswagen e Ford. L'accordo tra le due case automobilistiche per la costruzione del nuovo Amarok basato sul Ford Ranger ne è un esempio. Questa sinergia ha permesso a Volkswagen di sviluppare un pick-up con estetica distintiva utilizzando la piattaforma e la tecnologia di Ford.

Questi possibili modelli, Tarok e Taroko, richiamano sicuramente un tono accattivante a livello di marketing, dunque di forte potenziale comunicativo; è plausibile che Volkswagen abbandonerà la sigla ID per i prossimi veicoli elettrici una volta che avrà completato la transizione. Un'indizio di questo potrebbe arrivare anche dal fato che Volkswagen non sia intenzionata a sviluppare un nuovo modello della celebre Beetle.