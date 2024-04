Volkswagen Nardò, la supercar di VW da 600 CV che non vide mai la luce

Nel vasto panorama dell'industria automobilistica, la Volkswagen ha lasciato un segno indelebile con il suo prototipo W12, ideato sotto la guida visionaria di Ferdinand Piëch, all'epoca leader dell'azienda, aveva l'obiettivo ambizioso di spaziare su un ampio spettro di veicoli, dalle vetture popolari alle lussuose limousine ad alte prestazioni.

Presentato per la prima volta al salone dell'auto di Tokyo nel 1997, questo audace progetto vide una serie di modifiche tecniche per arrivare alla sua versione definitiva nel 2002. Una delle caratteristiche distintive della Volkswagen W12 era il suo motore, un possente V12 disposto in configurazione a "W", che conferiva alla vettura una potenza e una coppia impressionanti.

Questo motore, progettato per offrire prestazioni di altissimo livello: era infatti dotato di una cilindrata di 5,6 litri, che permetteva di raggiungere 420 CV della versione iniziale fino ai 600 CV della versione definitiva, grazie a una serie di miglioramenti apportati dagli ingegneri della Volkswagen nel corso dei cinque anni di perfezionamenti.

Oltre alla potenza del motore, la Volkswagen W12 si distingueva anche per il suo design innovativo e aerodinamico. Le linee sinuose della carrozzeria non solo conferivano alla vettura un aspetto sportivo e aggressivo, ma contribuivano anche a ottimizzare l'efficienza aerodinamica, consentendo alla W12 di sfrecciare attraverso l'aria con la minima resistenza dell'aria.

La tecnologia impiegata nella Volkswagen W12 era all'avanguardia per l'epoca. La trasmissione integrale 4Motion, sviluppata in collaborazione con Audi, garantiva un'eccezionale trazione e stabilità su strada, mentre il cambio sequenziale a 6 marce permetteva cambi di marcia rapidi e precisi, ottimizzando le prestazioni della vettura in ogni situazione.

Ma la vera dimostrazione delle capacità della Volkswagen W12 arrivò con il suo record sulla pista di Nardò. Nel febbraio del 2002, la coupé tedesca stabilì un nuovo primato coprendo una distanza incredibile di oltre 7.700 km in sole 24 ore a una velocità media di 323 km/h. Questo risultato straordinario confermò la potenza e l'affidabilità del motore W12, e dimostrando che la Volkswagen era pronta a sfidare i giganti del settore automobilistico anche nel segmento delle supercar ad alte prestazioni.

Nonostante Volkswagen W12 non sia mai passata alla fase di produzione, essa rimane un'icona nel panorama delle concept car, un simbolo di ingegneria e design innovativi che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'industria automobilistica. La sua eredità continua a ispirare appassionati e professionisti del settore.

In generale, il mondo dell'automobilismo è costellato da una serie di concept car affascinanti. Tra questi spiccano la BMW Z4 Touring Coupé e l'Audi TT Shooting Brake, entrambe presentate con grande entusiasmo ma mai avviate alla produzione di serie. Audi, celebre per le sue concept car, ha proposto anche la versione dell'Audi TT Mk3 Allroad e l'Avantissimo, quest'ultima una super station wagon dal design imponente e ricca di tecnologia, ma nessuna di queste è mai arrivata sul mercato di massa.

Tornando al presente, il gruppo Volkswagen sta delineando una strategia ambiziosa per il futuro concentrata sull'elettrificazione con l'introduzione di 30 nuovi modelli elettrici, tra cui Porsche Macan, Audi Q6 e-tron e Volkswagen ID.7. Nonostante le sfide previste per l'industria automobilistica nel 2024, l'azienda mira a un aumento delle vendite del 3%, puntando sulle potenzialità dei veicoli elettrici. Volkswagen si concentrerà anche sul mercato nordamericano, con previsioni di crescita delle vendite del 22% nel 2024.

Su 2 Adesivi Originali 3M Dual Lock, Adesivo Originale 3M Trasparen è uno dei più venduti di oggi.