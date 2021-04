Volkswagen Multivan: ecco la prima immagine della prossima generazione

Fin dal 1985 il Volkswagen Multivan, chiamato più spesso Transporter (ecco il California 6.1) in territorio italiano, ha provato ad offrire ai consumatori un piccolo autobus comodo e versatile, riuscendo ad avere un discreto successo nonostante non si tratti di un segmento in grande spolvero.

Quest'anno il brand di Wolfsburg ha intenzione proseguire su questa linea presentato la prossima generazione del veicolo, e poche ore fa ha rilasciato la prima immagine teaser la quale mostra i dettagli del muso e del sistema di illuminazione frontale. La striscia di LED somiglia a quella della nuova Golf, e in effetti attraversa l'avantreno in tutta la sua larghezza interrompendosi soltanto al centro della griglia per lasciare spazio al badge Volkswagen.

La casa automobilistica tedesca promette i clienti un Multivan assolutamente moderno in ogni suo angoli interno ed esterno ma Albert Kirzinger, leader del design presso Volkswagen Commercial Vehicles, ha comunicato che in tal senso non ci saranno esagerazioni: il design resterà semplice e diretto.

"Il cuore del DNA è, ovviamente, lo spazio. Il nuovo Multivan ne ha in abbondanza. Flessibilità, flessibilità utile, è questo che contrattistingue il Bulli, settima generazione inclusa. Multivan incluso." Forse non tutti sanno che il Multivan risale direttamente all'indimenticabile Microbus, chiamato anche Bulli, ma il primo veicolo che ha portato il nome attuale è stato presentato al pubblico in occasione del Salone di Francoforte nel 1985.

"Col miglior Multivan di sempre, che sarà più sostenibile, più confortevole, più sicuro, più intelligente, meglio connesso e col livello di qualità più elevato mai raggiunto prima, gli specialisti di Hannover nel merito dei veicoli commerciali trasferiranno il DNA dell'iconico veicolo e il suo stile in un'era digitalizzata ed elettrificata." Ad oggi non abbiamo alcuna informazione circa le specifiche tecniche del prossimo Multivan, ma non mancheremo di aggiornarvi se dovessero prontamente arrivare.

A proposito di modelli comodi e spaziosi dobbiamo assolutamente citare l'imminente Volkswagen ID.Buzz: il nuovo furgoncino elettrico si collega ai fasti del passato affidandosi all'elettrificazione completa.