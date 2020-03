Volkswagen ha montato sulla ID.4 una griglia Opel per sviare la stampa: il video

Lo sappiamo: ogni compagnia prima di lanciare un'auto la testa a fondo con livree camouflage. Volkswagen però ha un metodo davvero poco ortodosso. La sua ID.4 è stata beccata con la griglia di una Opel.

Non è la prima volta che un brand sceglie questa subdola tattica per sviare i fotografi, e di conseguenza tutta la stampa specializzata. L'ultimo caso è appunto relativo alla nuova Volkswagen ID.4, atteso SUV/Crossover totalmente elettrico che oltre a esser venduto in Europa arriverà anche oltreoceano, in Nord America. Parliamo infatti della prima elettrica della famiglia ID di VW a finire negli Stati Uniti e in Canada, costruita ovviamente sulla piattaforma MEB del colosso tedesco.

I clienti potranno scegliere se avere la ID.4 con motore singolo, con trazione posteriore, oppure con doppio motore e trazione All-Wheel Drive, cosa che la ID.3 ad esempio non può permettersi. L'autonomia base WLTP dovrebbe attestarsi attorno ai 500 km, non è escluso però che il modello top gamma arrivi a 800 km. Inoltre, notizia degli ultimi giorni, dell'auto vedremo anche una variante ad alte prestazioni GTX, nuovo badge che caratterizzerà le versioni "R" (per così dire) delle elettriche Volkswagen. Promesse a parte, che ne dite dell'auto catturata dai fotografi spia di Motor1.com USA?