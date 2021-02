Volkswagen e Microsoft uniscono le forze: in arrivo un'avanzatissima EV a guida autonoma?

Da qualche anno a questa parte gli sforzi dei produttori di auto verso lo sviluppo di vetture elettriche a guida autonoma si stanno facendo sempre più importanti. Si è tanto parlato dell'eventuale ingresso di Apple nel mondo automotive, ma stavolta ci troviamo di fronte a qualcosa di più imminente e concreto.

Di fatto Volkswagen e Microsoft hanno avviato una stretta collaborazione atta alla commercializzazione di prodotti a guida autonoma basati sulla rapidissima connessione mobile, sull'intelligenza artificiale, sulla potenza dei chip moderni e sull'infrastruttura cloud della società di Redmond.

La divisione software della casa automobilistica tedesca, Car.Software, impiegherà la piattaforma Microsoft, denominata Microsoft Azure, per provare a semplificare lo sviluppo della tecnologia di guida autonoma, in modo tale da poter immettere sul mercato modelli avanguardistici nel più breve tempo possibile.

"Mentre miriamo a trasformare il Gruppo Volkswagen in un fornitore di mobilità digitale, puntiamo a incrementare costantemente l'efficienza nello sviluppo del nostro software." Queste le parole di Dirk Hilgenberg, CEO di Car.Software.



Hilgenberg ha poi proseguito in questo modo:"Stiamo costruendo una Automated Driving Platform con Microsoft per semplificare il lavoro dei nostri sviluppatori attraverso un ambiente ingegneristico scalabile fondato sui dati. Combinando la nostra estesa esperienza nello sviluppo di soluzioni di guida connesse col cloud e il know-how nel software engineering di Microsoft, accelereremo il rilascio di servizi di mobilità confortevoli e sicuri."



Fino ad oggi l'impegno di Volkswagen nella guida autonoma era stato portato avanti in modo separato rispetto ad altre compagnie, ma evidentemente il Gruppo tedesco ha individuato un partner molto forte e molto utile, per cui supponiamo che entro i prossimi mesi potremmo già intravedere i primi frutti della collaborazione.



Ciò può essere vero anche per il fatto che i due brand si conoscono fin dal 2018, quando diedero uno sguardo al futuro tramite una rete cloud in grado di collegare le auto tra di loro. Adesso però le cifre in ballo risultano essere molto più pesanti: il Gruppo Volkswagen sta per investire una somma di 27 miliardi di euro proprio nel campo della "digitalizzazione".



In chiusura ci teniamo a mostrarvi un veicolo elettrico che VW sta per presentare in via ufficiale: ecco a voi le prime immagini della Volkswagen ID.6, grazie alle quali possiamo cominciare a capire le forme del SUV a zero emissioni.