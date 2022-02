Il Volkswagen Maggiolino potrebbe ritornare? Il CEO Herbert Diess non lo esclude

Chi bazzica su Reddit sicuramente si è imbattuto in una delle tante sessioni AMA (Ask Me Everything) in cui l’ospite di turno può rispondere alle domande dei fan e degli appassionati. Ultimamente anche il CEO del Gruppo Volkswagen si è sottoposto al format di Reddit e tra le tante domande, una ha colpito più delle altre: “Ritornerà il Maggiolino?”.

Se non ve ne foste accorti, la casa di Wolfsburg ha smesso di produrre uno dei suoi modelli più iconici dall’11 luglio 2019, il giorno in cui è stato prodotto l’ultimo esemplare del New Beetle che, invece di essere venduto, è stato esposto in un museo. Con la virata del settore automobilistico verso la mobilità elettrica si è fatta strada l’idea che il Maggiolino potesse ritornare, e neanche a farlo apposta, ad un anno esatto dallo stop della produzione Volkswagen aveva registrato il marchio e-Beetle.

Tornando ad oggi, il CEO Herbert Diess si è sottoposto alla sessione di domande degli utenti di Reddit, e alla fatidica domanda riguardante il futuro del Beetle, Diess ha risposto: “La nostra macchina più emozionante della nostra storia è sicuramente il microbus. Questa è stata la mia prima priorità per riportare in vita questa icona. Ma sì, molte altre auto emozionali sono possibili sulla nostra piattaforma scalabile MEB”.

Con microbus intende ovviamente il VW ID.Buzz, l’iconico pulmino del marchio che ritorna in versione elettrica, anch’esso costruito sulla piattaforma MEB proprio come il crossover ID.4. Il CEO non ha detto esplicitamente che ci sarà un nuovo Maggiolino, ma non ha detto nemmeno il contrario. Bisogna ricordare però che a livello di vendite il New Beetle non stava facendo certo la fortuna del marchio, e questo è stato uno dei motivi che ha inciso nella scelta che ha portato allo stop della sua produzione.