Una Volkswagen Lupo 'razzo' sull'autobahn: toccati i 254 km/h!

La Volkswagen Lupo ha rappresentato una delle numerose opzioni disponibili nel segmento delle city car durante il primo decennio degli anno 2000. Questa Lupo GTI è stata sottoposta a un significativo lavoro di elaborazione, che ha visto la sostituzione del motore con un'unità turbo da 2.0 litri con una potenza di circa 360 cavalli.

Il video mostra una sezione dell'autostrada tedesca che, in alcuni tratti, è priva di limiti di velocità, ci porta all'interno dell'auto dove questa sfreccia a circa 250 km/h, una cosa sorprendente per un'auto di così ridotte dimensioni.

La Lupo, nella sua configurazione standard, pesa approssimativamente circa 975 kg, e anche con l'aggiunta di un motore più grande a quattro cilindri, il peso non dovrebbe superare i 1100 kg. Unica nota negativa è la dimensione delle ruote che, a determinate velocità, non garantiscono grande stabilità (date un'occhiata anche a questa Beetle con livrea Gran Turismo)

Nella gamma Volkswagen, la Lupo GTI fu sostituita dalla Volkswagen UP! oramai anch'essa prossima ad uscire dai listini. L'Up! GTI è equipaggiata con un motore a tre cilindri da 1,0 litri e 115 cavalli, e nonostante la sua cilindrata ridotta, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 9 secondi. Tuttavia, il modello Up! GTI fu interrotto nel gennaio dell'anno in corso, chiudendo un capitolo nella storia delle city car ad alte prestazioni prodotte da Volkswagen.