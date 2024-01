Volkswagen al lavoro su 3 auto elettriche low cost: la ID.2 non sarà posticipata

Per Volkswagen il 2024 potrebbe essere l’anno del riscatto sul fronte elettrico. L’azienda ha iniziato una guerra dei prezzi con Tesla abbassando i prezzi in diversi Paesi UE (Volkswagen cede alla guerra dei prezzi e abbassa alcuni listini in UE), ora sappiamo che il marchio tedesco sta preparando il lancio di ben tre citycar elettriche.

Nei mesi scorsi abbiamo già visto il prototipo della nuova Volkswagen ID.2 con uscita prevista nel 2025, anche se poi voci di corridoio hanno dato la vettura “spostata” al 2026. In realtà il marchio di Wolfsburg ha chiarito che la versione di serie della ID.2 sarà presentata al mondo come previsto, “a fine 2025”, mentre la commercializzazione inizierà ufficialmente nel 2026 “con prezzi a partire da meno di 25.000 euro”. La piccola della famiglia ID potrebbe cambiare molte carte in tavola, il pubblico infatti non fa altro che chiedere vetture elettriche che siano accattivanti e accessibili, mentre i produttori continuano a sfornare senza sosta (per motivi commerciali e industriali) SUV e berline di alta fascia.

La ID.2 potrebbe essere la vettura capace di ribaltare le carte in casa Volkswagen e far tornare il marchio a essere competitivo sul tabellone internazionale, almeno parlando di elettrico. Non è tutto però: il responsabile dello sviluppo di casa Volkswagen ha confermato, nel corso di un’intervista ad Automobilwoche, che in lavorazione ci sono anche la versione SUV di ID.2 e la ID GTI, concept che dovremmo vedere nel 2026. Volkswagen si prepara insomma a rispondere per le rime alle nuove Citroen e-C3 da meno di 25.000 euro e Renault 5, anche se a Wolfsburg potrebbero essere sensibilmente in ritardo - con i tedeschi che hanno perso tutto il vantaggio ottenuto con la ID.3, una delle prime vetture new gen a sfidare Tesla e Elon Musk. Non bisogna poi dimenticare che sul mercato arriveranno anche la nuova Panda elettrica e la MINI Cooper 2024 (le nuove MINI viste dal vivo a Milano). Come andrà davvero a finire la guerra delle citycar elettriche lo sa solo il tempo.