Volkswagen lancia la sfida a Tesla:'prima o poi li supereremo'

Stando a quanto riportato in un recente articolo di Automotive News Volkswagen avrebbe tutte le intenzioni di inseguire e in seguito superare Tesla nel campo delle auto elettriche. La montagna da scalare è al momento altissima, ma tra qualche anno la musica non è detto resti la stessa.

Il CEO del Gruppo VW Herbert Dies ha capito di avere a disposizione le risorse per avviare un inseguimento alla casa automobilistica californiana, e non è disposto a stare a guardare. La scorsa settimana ha infatti parlato ai microfoni di Bloomberg TV in questi termini:"E' una gara aperta. Siamo piuttosto ottimisti sul fatto di poter ancora tenere il passo con Tesla, e ad un certo punto di provare a superarla."

Molto positivo quindi il pensiero del boss della compagnia, ma al momento VW non sembra tenere il passo con i rivali, che da alcuni punti di vista strettamente tecnologici è ancora indiscutibilmente in testa. Al momento Elon Musk ha persino avviato la costruzione di uno stabilimento proprio in Germania, il Paese natale di Volkswagen, per provare a penetrare più in profondità il mercato europeo. E' recente tra l'altro la notizia che vede Tesla al secondo posto tra i brand automobilistici di maggior valore al mondo, preceduta al primo posto dalla sola Toyota.

Ad ogni modo Elon Musk e Herbert Diess hanno avuto a disposizione molte occasioni per interagire pubblicamente, e lo hanno sempre fatto in modo amichevole. Diess pare rispettare Musk e ha compreso il sentiero spianato da quest'ultimo nel campo della mobilità elettrica, ammettendo che la compagnia concorrente sia un forte competitor, nonostante le modeste dimensioni attuali, e annunciando i piani per l'anno in corso:"Il 2020 sarà un anno veramente difficile per l'industria automobilistica. Ma stiamo facendo tutte le mosse giuste per essere competitivi."