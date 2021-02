Volkswagen lancia una ID.3 più economica, e l'autonomia è invariata

Volkswagen ha appena annunciato in via ufficiale il debutto di una nuova versione della ID.3 elettrica. In base al comunicato stampa del produttore tedesco, il nuovo modello abbasserà considerevolmente lo scalino d'ingresso senza sacrificare l'autonomia per singola carica.

Insomma, l'imminente ID.3 Pro proverà a conquistare il mercato partendo dal basso (la ID.6 invece coprirà un segmento più oneroso), ma offrirà una potenza inferiore rispetto alla variante denominata Pro Performance, cosa che si traduce ovviamente in uno scatto da 0 a 100 km/h leggermente più lento. Il propulsore a zero emissioni erogherà comunque una potenza paragonabile a quella messa in strada dal 1.5 TSI da 150 cavalli della Golf, mentre il pacco batterie garantirà 58 kWh di capacità utilizzabile.

Nello specifico stiamo parlando di 145 cavalli di potenza e di 270 Nm di coppia, che le permetteranno di arrivare a 100 km/h da ferma in 9,6 secondi. D'altro canto la ID.3 Pro Performance offrirà 204 cavalli di potenza e passerà da 0 a 100 km/h in appena 7,3 secondi.

Molto interessante il fatto che i consumatori, optando per la variante meno performance, non andranno a perdere range effettivo: sia per la ID.3 Pro che per la ID.3 Pro Performance si parla di un'autonomia per singola carica in ciclo WLTP stimata in 418/423 chilometri. Riguardo l'efficienza il dato della casa indica 6,76 chilometri per kilowattora, mentre la ricarica rapida a 100 kW consentirà di immettere nella batteria l'80 percento di carica in 35 minuti.

Avviandoci a chiudere non possiamo tralasciare il prezzo: per la ID.3 Pro si parte dalle 28.670 sterline per i cittadini inglesi, mentre la Pro Performance può essere acquistata per 29.990 sterline. Purtroppo al momento non abbiamo ancora i prezzi ufficiali per il mercato italiano, ma non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità in tal senso.



In ultimo vogliamo rimandarvi ad un interessante aggiornamento proveniente dalla tecnologia a guida autonoma del brand: per rinforzare e velocizzare lo sviluppo del software Volkswagen ha avviato una stretta collaborazione con Microsoft.