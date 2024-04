Volkswagen lancia la ID.3 Arlecchino... ma era un Pesce d'Aprile

E così anche noi siamo stati vittime del 'pesce d'aprile', tutta colpa di Volkswagen e di un annuncio che ci aveva fatto sperare, almeno un pochino. Nei giorni scorsi sui social ufficiali del brand era stata pubblicata una foto che non lasciava a tante interpretazioni: una ID.3 Harlequin Edition...

In fin dei conti, a essere onesti, ci avevamo sperato un po' tutti. La foto è apparsa per la prima volta sul profilo Instagram di Volkswagen UK lo scorso 28 marzo. Poi questo progetto, o per meglio dire scherzo, man mano che passavano i giorni si è evoluto sempre più. Addirittura tutto potrebbe essere partito ancora prima. Infatti, circa un mese fa, sullo stesso profilo è stata pubblicata l'immagine dell'iconica Polo Harlequin, un vero mito degli anni '90, contraddistinta dalla sua livrea multicolor. Ed ecco che il cuore di molti appassionati aveva già cominciato ad aumentare i battiti.

L'idea poteva essere molto interessante. Riuscire ad attrarre gli automobilisti di vecchia data con una versione storica della gamma VW abbinata a un nuovo modello, quella ID.3 che adesso diventa pure GTX con 600 km di autonomia. Il primo modello della famiglia ID che ora ha anche un listino più accessibile (Volkswagen ID.3 a soli 109 euro al mese in Francia grazie al leasing sociale) e una proposta sempre più smart.

Insomma, si sarebbe trattato di un matrimonio perfetto. Molti ci hanno creduto, ma non hanno fatto i conti con la classica ironia british, e soprattutto con il primo giorno del mese di aprile, durante il quale non dovremmo mai credere a nulla di ciò che ci viene detto, o quasi. Comunque sia, la Volkswagen ID.3 Harlequin Edition diventa quindi un sogno mancato...

