Volkswagen lancerà una ID.3 cabrio? Dipende dagli automobilisti

Durante la seconda metà dello scorso anno Volkswagen ha impresso un importante cambio di direzione alla propria storia lanciando sul mercato la ID.3: una hatchback completamente elettrica che darà il via ad un periodo di transizione verso l'elettrificazione della gamma di veicoli proprietari.

E' risaputo che il modello abbia un tettuccio fisso, ma il brand ha appena condiviso attraverso i suoi canali social dei rendering inerenti una VW ID.3 decappottabile (visibili in calce), chiedendo agli automobilisti la loro opinione nel merito. Dal nostro canto non possiamo che apprezzare il fatto che il marchio stia sul punto di aprire nuove possibilità ai consumatori, anche perché una silenziosa vettura elettrica calzerebbe a pennello con l'assenza di un tettuccio e un viaggio nel mezzo della natura.

"E se...? Se una ID.3 convertibile venisse lanciata sarebbe davvero intrigante godersi la natura a bordo di un'elettrica decappottabile. Stiamo ancora riflettando su come un concept simile possa divenire realtà. Il nostro design ha già pronte le idee iniziali. La domanda più eccitante però è la seguente: cosa ne pensate? Stanno bene insieme la guida elettrica e l'assenza di un tettuccio?"

Così la casa automobilistica tedesca ha pubblicato il quesito agli automobilisti, e in effetti a pensarci i modelli elettrici convertibili attualmente sul mercato sono davvero pochissimi. Nel caso in cui Volkswagen riuscisse a modellare la sua nuova piattaforma MEB per commercializzare una Volkswagen ID.3 Cabrio siamo sicuri che parecchi clienti ci farebbero più di un pensierino concreto.

Nel frattempo la hatchback della casa di Wolfsburg è in procinto di espandere la propria gamma verso il basso: Volkswagen ha appena rivelato una ID.3 più economica, nonostante l'autonomia per singola carica resti invariata. In chiusura vogliamo rimandarvi ad un quesito che i più attenti alle questioni ambientalistiche forse non possono fare a meno di porsi: inquina di più la nuova Golf 8 oppure la ID.3 a batterie?