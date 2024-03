Volkswagen: 'La prossima sarà l'ultima generazione di motori termici poi l'addio'

Il Gruppo Volkswagen, originariamente noto per la sua enfasi sui veicoli a combustibile fossile, ha compiuto, e compierà, passi da gigante per inserirsi come leader nel prossimo paradigma che prevede l'elettrificazione del settore automobilistico. Ben presto i noti motori a combustione interna spariranno.

Dopo il famigerato scandalo sulle emissioni diesel, il Gruppo Volkswagen ha affrontato una serie di ostacoli, tuttavia ha saputo tenere duro, registrando comunque forti vendite e profitti nel 2023. Se, fin qui, si è scherzato (come si sul dire) adesso si fa sul serio: ora il marchio si prepara al più grande lancio di nuovi prodotti nella sua storia, con una vasta gamma di veicoli elettrici pronti per il debutto sul mercato.

Il tutto non sarà semplice, dal momento che il mercato cinese è ancora instabile e presenta una domanda altalenante di veicoli elettrici. Inoltre, in Nord America ed Europa ci sono evidenti ritardi nella produzione causati da problemi nella catena di approvvigionamento, i quali hanno portato il gruppo tedesco alla decisione si non produrre la sua ID.3 elettrica a Wolfsburg, spostando la produzione a Zwickau. A Wolfsburg continueranno a essere prodotte auto termiche come Golf e Tiguan, che vendono ancora bene. Resta da vedere come andranno le cose a seguito del lancio della prossima entry level, la ID.2.

Il gruppo guidato dal CEO, Thomas Shaffer, si mostra però ottimista riguardo al futuro. Egli infatti ha annunciato ambiziosi piani per il 2024 con oltre 30 nuovi modelli in arrivo, tra cui una serie di veicoli elettrici che mirano a ridefinire il concetto di mobilità sostenibile.

Volkswagen sta infatti programmando il suo futuro fino al 2028. Schäfer, ha sottolineato l'importanza di preparare gli stabilimenti per la mobilità elettrica, con una strategia volta a ridurre i costi attraverso l'utilizzo di una sola piattaforma per un numero più alto di veicoli elettrici. Inoltre, lo stabilimento di Wolfsburg accoglierà un nuovo modello elettrico e a partire dal 2026 verranno prodotti numerosi SUV elettrici per il segmento A ad alto volume.