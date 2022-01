Volkswagen inizia la produzione della ID.5 nel rinnovato stabilimento di Zwickau

Lo scorso novembre, Volkswagen ha presentato la ID.5 e ID.5 GTX, una variante più sportiva e coupé del SUV ID.4, destinato a fare il suo debutto nel mercato europeo prima di giungere negli altri paesi. Ebbene, la produzione dell’ID.5 è iniziata nel rinnovato stabilimento di Zwickau.

Zwickau è stato via via trasformato e adibito alla produzione di veicoli esclusivamente elettrici, e dal 2018 la casa tedesca ha investito 1.2 miliardi di euro per arrivare al risultato di oggi. La fabbrica è passata quindi dalla produzione di mezzi ICE a EV (per conoscere tutti i termini della mobilità elettrica, non perdetevi il nostro glossario dedicato alle auto EV), inoltre è stata ampliata e migliorata per diventare automatizzata al 90%.

Nello stabilimento di Zwickau vengono già assemblati altri cinque modelli del gruppo, ossia ID.3, ID.4 (qui potete leggere la nostra prova su strada della Volkswagen ID.4 GTX) per VW, Q4 e-tron, Q4 Sportback e-tron per Audi e la Born per Cupra.

E prima di chiudere vi ricordiamo che la ID.5 può essere ordinata in varie configurazioni, ma tutte adottano una batteria da 77 kWh, con l’allestimento Pro che offre una motorizzazione di 172 CV, che diventano 201 CV nel caso della Pro Performance. Discorso a parte per al ID.5 GTX, la declinazione più pepata del modello, che adotta un doppio motore, uno per ogni asso, con una potenza totale di 295 CV.