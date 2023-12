Volkswagen, l'ultima idea per un'auto elettrica da 20mila euro: partnership con Renault?

La Volkswagen punta a lanciare sul mercato un'auto elettrica da 20mila euro, ma al momento la situazione appare alquanto incerta. Di recente l'azienda ha fatto sapere che la green low cost potrebbe arrivare eventualmente solo dopo il 2025 e solo nel caso in cui si riuscissero a ridurre i costi o comunque a rendere profittevole lo stesso mezzo.

Ovviamente le city car permettono meno margini rispetto alle auto appartenenti ai segmenti superiori, di conseguenza le case automobilistiche devono venderne in grandi quantità o comunque registrare dei costi ridotti, per fare in modo che le stesse rendano.

L'ultima idea in tal senso sarebbe quella di una collaborazione fra il Gruppo VW e Renault, così come riportato dall'agenzia di stampa internazionale Reuters, citando il quotidiano tedesco Handelsblatt, che a sua volta avrebbe sentito una fonte molto vicina alla questione.

L'azienda di Wolfsburg avrebbe quindi sondato il terreno con i francesi per realizzare un'auto elettrica low cost da 20mila euro, una collaborazione su una piattaforma di modo che le auto con le batterie divengano accessibili alla massa.

Secondo quanto scrive ancora Handelsblatt i colloqui fra le parti sarebbero ancora "in una fase molto iniziale" e potrebbero comunque concludersi in un nulla di fatto. L'idea è quella di produrre fra i 200mila e i 250mila veicoli annui della VW low cost, un numero decisamente importante che rende l'idea circa le intenzioni dei tedeschi.

La Reuters ha provato a contattare Volkswagen, che si è però rifiutata di commentare la notizia, mentre un portavoce della Renault ha spiegato che la cooperazione è necessaria per essere competitivi con i veicoli elettrici di piccola taglia: "Siamo in discussioni diverse ma nulla è stato finalizzato", ha detto il portavoce.

Negli ultimi mesi le case automobilistiche stanno intensificando i loro sforzi per produrre auto elettriche low cost e proprio Renault ha presentato poche settimane fa la nuova Renault Twingo, che uscirà nel 2026 e che costerà meno di 20mila euro. Nel 2024 uscirà invece la Panda elettrica che dovrebbe avere lo stesso listino.