Volkswagen ID.X concept: la casa tedesca rivela una EV compatta ma potente

Il CEO di Volkswagen Ralf Brandstätter ha appena utilizzato il proprio account Linkedin per mostrarci una nuova e interessantissima vettura completamente elettrica: la ID.X concept col quale mostrare le potenzialità dall'alimentazione alternativa nel rendere sportive le hatchback.

In effetti il concept va a basarsi proprio su una ID.3 andando a modificarne pesantemente l'estetica sia dentro che fuori dall'abitacolo, con dettagli in verde acido ad aggiungere tanta aggressività e un grigio opaco ad avvolgere gran parte della carrozzeria e dell'abitacolo, sedili e cruscotto compresi.

Il bolide poggia su ampi cerchi in lega di colore grigio, dove le unità anteriori e quelle posteriori vengono collegate da una striscia verde che attraversa il passo nella sua interezza. A donare ulteriore slancio ci pensa una seconda linea in accesa, la quale va a porre i contorni del tettuccio dall'attacco del cofano fino al lunotto posteriore.

In base ai limitatissimi dettagli condivisi da Brandstätter, la macchina arriverà in strada con la promessa di incrementi prestazionali significativi, per i quali la potenza massima verrà portata a 334 cavalli, che non vanno soltanto a surclassare di oltre 120 cavalli la variante di ID.3 più potente in assoluto, ma anche a superare la versione GTX del crossover ID.4 (circa 299 cavalli e tanta grinta).

Oltretutto non si parla soltanto di ritocchi ai motori, poiché la ID.X dovrebbe "dimagrire" di ben 200 chilogrammi rispetto alla ID.3 e al contempo inglobare un sistema di trazione integrale invece che posteriore: il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in poco più di 5 secondi. Per coloro i quali vogliono anche divertirsi in pista, il brand tedesco ha pensato di implementare la simpaticissima Drift Mode, proprio come quella presente a bordo della Golf R.

Al momento Brandstätter non prevede una produzione in serie del bolide compatto, ma Volkswagen "prenderà molte idee" dal concept per introdurre EV sportive e stilisticamente estroverse nel prossimo futuro. Nel frattempo il marchio di Wolfsburg sta lavorando ad un ambizioso progetto atto a rivoluzionare le autovetture per come le intendiamo oggi: ecco i primi dettagli su Project Trinity.