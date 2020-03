Le Volkswagen ID saranno anche sportive con badge GTX

Le auto elettriche sono sicuramente silenziose e a zero emissioni, in alcuni casi però possono anche essere tremendamente scattanti e prestanti - come hanno dimostrato i modelli Performance di Tesla o la tedesca Porsche Taycan. Ebbene anche Volkswagen avrà le sue elettriche ad alte prestazioni, raccolte sotto il badge GTX.

Il produttore tedesco ha dunque preferito inventare un nuovo badge anziché usare i suoi classici per il diesel e la benzina, anche per dare un segno di distacco dal passato. La nuova dicitura GTX dovrebbe debuttare a bordo della attesa Volkswagen ID.4, crossover a batteria che arriverà anche negli Stati Uniti - primo modello della famiglia ID a superare l'oceano, la ID.3 resterà solo in Europa.

In futuro non mancherà però la ID.3 GTX, auto che oltre ad avere una potenza superiore allo standard avranno anche un'altra caratteristica: saranno All-Wheel Drive. Questa sembra essere una caratteristica essenziale per guadagnare il badge GTX, cosa che suggerisce che queste auto avranno più di un motore elettrico, almeno due, uno per ogni asse. Certo per vedere una ID.3 GTX bisognerà aspettare almeno fino al 2024, anche se molte novità potrebbero esser state anticipate dalla Volkswagen Golf eR1 vista di recente - ci sarà dunque da divertirsi. (Foto cover: InsideEVs)