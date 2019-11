Volkswagen ID Space Vizzion, 'un nuovo segmento completamente elettrico'

Volkswagen ha mostrato per la prima volta un teaser della Volkswagen ID. Space Vizzion, l'ultima delle famiglia elettrica del brand tedesco. Una versione concept sarà mostrata al Los Angeles Auto Show, poi nel 2021 arriva il modello di produzione.

Si tratta di un'auto dalle dimensioni ampie, un wagon a cinque porte che viene inserito da Volkswagen nella categoria dei crossover.

"Fino ad ora, con la nostra famiglia di veicoli ID. abbiamo mostrato mostrato che cosa è possibile fare con l'elettrico in ogni singola categoria di veicoli esistente", ha detto Klaus Bischoff, a capo di Volkswagen Design. "Con ID. Space Vizzion abbiamo creato un nuovo segmento completamente elettrico".

E già, perché Volkswagen parla di un crossover con spirito da grand tourer e l'utilità di un Suv. Insomma, un veicolo per tutte le stagioni, verrebbe da dire.

Le immagini mostrano nei dettagli gli esterni, mentre solamente due sketch sono dedicati agli interni. Quadrante digitale e un ampio infotainment in formato tablet continuano l'ispirazione Sci-fi già vista negli altri veicoli della famiglia ID.

Volkswagen parla di un'autonomia di 483 Km.

Con la ID.3 appena entrata in produzione e la ID.4 in arrivo nel 2020, Volkswagen ha appena aperto le porte della nuova era delle elettriche per tutti.