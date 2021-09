Volkswagen ID. LIFE: ecco come sarà l'elettrica tedesca da 20.000 euro

Volkswagen è di certo uno dei marchi automotive più attivi in ambito elettrico, non a caso in Germania ha già convertito il suo maggiore impianto e ha intenzione di lanciare sempre più modelli della famiglia ID - anche “economici”. Aspettando la Volkswagen ID da 20.000 euro, ecco la ID. Life mostrata all’IAA Mobility 2021 di Monaco.

Ufficialmente si chiama ID. LIFE Concept ed è, per l’appunto, un concept, un prototipo, un’auto che probabilmente - così come la vedete nei render - non arriverà mai sul mercato. Verrà certamente ridisegnata leggermente e adattata alla guida nel mondo reale, tuttavia è interessante notare come Volkswagen abbia forse intenzione di abbandonare la numerazione ID. (che effettivamente non può andare all’infinito, è poco pratico…) e passare a sostantivi suggestivi - come LIFE.

Questo concept è incredibilmente vicino alla Fiat Centoventi mostrata da FCA/Stellantis qualche anno fa e sembra in tutto e per tutto un crossover compatto cittadino, una vettura pensata per l’utilizzo di tutti i giorni. L’abitacolo inoltre verrebbe realizzato con materiali riciclabili. Ralf Brandstätter, CEO del brand Volkswagen, ha detto: “La ID. LIFE rappresenta la nostra visione della Urban Mobility elettrica di nuova generazione. Un’anteprima di ciò che riusciremo a lanciare nel 2025, una vettura elettrica cittadina dal costo di circa 20.000 euro, un prezzo più accessibile rispetto alle EV di oggi. Ci siamo concentrati soprattutto sulle esigenze del pubblico più giovane, siamo convinti che le auto del futuro abbiano molto a che vedere con il lifestyle e la personalizzazione.”

Interessante poi venire a sapere che la ID. LIFE utilizza una versione più piccola della celebre piattaforma MEB, creata appositamente per i segmenti più compatti. “Accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, mentre la batteria da 57 kWh garantisce fino a 400 km di autonomia WLTP”, cifre interessanti e assolutamente realistiche, visto che la Renault Zoe offre già autonomie simili con batterie da 52 kWh. La potenza di questa vettura dovrebbe invece essere di 172 kW con motore anteriore e trazione anteriore. Un vero affronto per la Tesla economica attualmente in sviluppo, che sarà venduta più o meno allo stesso prezzo.