Volkswagen ID.GTI, l'elettrica costerà meno della sua antenata a benzina?

E' stato svelato al Salone di Monaco 2023 il concept sportivo di Volkswagen, l'ID.GTI, già ribattezzato da molti l'erede della Golf GTI. Il marchio tedesco ha mostrato concretamente il suo animo corsaiolo, dando forma a quello che intende per passione, grinta, sportività e tradizione.

Come riferito da Autocar, la GTI Concept è già stata approvata per la produzione, di conseguenza non si tratta di un semplice modello “da esposizione”, e dovrebbe comparire nei concessionari fra quattro anni, nel 2027 dopo che la produzione scatterà nel 2026.

"La produzione è già stata decisa nell'ambito della nostra offensiva elettrica – le parole del numero uno di VW, Schafer - rimane sportiva, tecnologicamente progressista e accessibile, ma ora ha una nuova interpretazione per il mondo di domani: elettrica, completamente connessa ed estremamente emozionante”. Il Concept sportivo manterrà la trazione anteriore già presente sulla Golf e avrà anche lo stesso differenziale

Del mondo GTI futuro ne ha parlato anche Andreas Mindt, responsabile del design di Volkswagen, cercando di fare chiarezza anche sulle sigle GTX e R: "GTI è più un mondo reale, più colletti blu che colletti bianchi per R. R ha un futuro nel mondo dei veicoli elettrici, sì, assolutamente. R è più per chi batte i record, auto per il Nurburgring. GTX è invece a quattro ruote motrici".

Per Mindt, comunque, il concept GTI non sarà l'erede della Golf, anche se le forme e le proporzioni appaiono molto simili a quella dell'amata berlina compatta di Wolfsburg: "Ci siamo concentrati sulla GTI stessa, non su un modello. Cosa ha reso la GTI un'icona? Cosa possiamo metterci sopra? La ID. 2 si abbina molto bene alla GTI”.

Mindt ha proseguito, parlando dello stile: "Lo abbiamo reso amichevole e accessibile, e questo è un potere serio. Non è eccessivamente aggressivo. In una Golf GTI - ha continuato - non ti senti mai in imbarazzo. In alcune berline sportive, ti senti in imbarazzo in certe situazioni”.

Al momento non vi sono conferme ufficiali sul prezzo, ma secondo Carbuzz il concept dovrebbe costare 33mila dollari, circa 30mila euro, il che significa un bello sconto rispetto all'attuale costo della Golf Gti, che ha un prezzo di partenza da 43mila euro: se così fosse, tenendo conto della motorizzazione elettrica, sarebbe quasi clamoroso.



Il prezzo degli EV è considerato uno dei principali freni alla diffusione delle stesse vetture green, e in Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21 mila euro. Chiaro che una GTI a soli 30mila euro sarebbe un super affare. Ovviamente, come sempre, attendiamo conferme o smentite ufficiali.