Volkswagen ID. Buzz si tinge di rosso e loghi Porsche: il ritorno del van Renndienst

Tra le tante iniziative nate per celebrare il 75° Anniversario del marchio, Porsche ha utilizzato i nuovi ID. Buzz di Volkswagen per ricordare i van "da corsa" che hanno sempre accompagnato e affiancato le auto da corsa di Zuffenhausen. Porsche non aveva un “pulmino” in gamma e dunque utilizzava quelli Volkswagen, denominati Renndienst.

Renndienst significa “da corsa”, ma in questo caso si trattava in particolare di veicoli di servizio durante il weekend di gara. Porsche ha utilizzato i van Volkswagen per trasportare lo staff dalla pista agli alberghi, per trasportare e stivare pezzi di ricambio e spesso per portare le auto da corsa sui campi di gara dagli anni ’50 fino agli anni ’70, e il primo esemplare in assoluto è stato un VW Bulli utilizzato per la Mille Miglia del 1954.

Va detto che Porsche aveva già reso omaggio al van Renndienst mostrando un concept all’interno del programma Porsche Unseen, e di recente lo abbiamo rivisto durante la presentazione del prototipo Porsche Vision 357, ma gli ID. Buzz di oggi sono tutta un’altra cosa.

Rispetto al pulmino elettrico VW (leggete la nostra prova su strada del Volkswagen ID. Buzz) l’unico cambiamento è estetico, con la tinta rossa vista anche sul concept e badge Porsche sulle fiancate, affiancati dalle scritte “Renndienst”: sono solo otto esemplari e verranno esposti in 8 diverse concessionarie olandesi come celebrazione del 75° anniversario del marchio Porsche.