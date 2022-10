Volkswagen ID. Buzz alle prese con la sfida dei 1.000 km: com'è andata?

Mentre attendiamo con ansia di mettere finalmente le mani su un Volkswagen ID. Buzz, e per fortuna la cosa avverrà a breve, lo youtuber norvegese Bjørn Nyland ha già potuto eseguire diverse prove. Pensiamo al Banana Box Test (quante scatole entrano nell'ID. Buzz) e ora alla sfida dei 1.000 km.

La 1.000 km Challenge è ormai famosa nel mondo automotive: Bjørn Nyland parte con l'elettrica di turno e percorre 1.000 km per vedere quanto tempo impiega e con quante ricariche. Al momento a dominare la classifica delle BEV troviamo la NIO ES8 del 2021 con batteria da 100 kWh, capace di percorrere 1.000 km in 9 ore e solo 3 ricariche. È di fatto il risultato da battere, anche se - ve lo anticipiamo subito - ID. Buzz per ovvi motivi non c'è riuscito.

Parliamo di un van cinque posti che ovviamente è più pesante e meno aerodinamica di una berlina, inoltre la sua batteria è da 82 kWh. Nonostante questi dettagli, il furgoncino tedesco non se l'è cavata affatto male, completando il viaggio in 10 ore e 30 minuti con una temperatura esterna di 12 gradi, di fatto lo stesso risultato della BMW iX3.

Il primo stop è avvenuto dopo 208 km, la distanza media fra uno stop e l'altro è stata di 132 km. Volkswagen ID. Buzz ha consumato di media 299 Wh/km, ovvero 29,9 kWh/100 km, cifre non troppo esaltanti ma ragionevoli per un van. La potenza di ricarica invece ha toccato i 180 kW di picco, il che è una notizia ottima. È possibile portare la batteria dal 5% all'80% in soli 30 minuti, ovviamente presso colonnine adeguate.

Per saperne di più: ufficiale il nuovo van elettrico Volkswagen ID. Buzz.