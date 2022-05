Il Volkswagen ID. Buzz omaggia Obi-Wan Kenobi: scegliete il lato chiaro o il lato scuro

Lo scorso 9 marzo abbiamo esultato per la presentazione ufficiale del nuovo Volkswagen ID. Buzz, il van elettrico che mancava - e che si ispira al mitico Bulli/Transporter. Ora il veicolo tedesco diventa ancora più esclusivo e "nerdoso" con due ID. Buzz speciali ispirati a Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi è il celebre personaggio della saga di Star Wars interpretato nel tempo da Alec Guinness e Ewan McGregor, è però anche il titolo della nuova serie TV di Disney+ in uscita oggi 27 maggio 2022 (l'esordio emozionante di Obi-Wan Kenobi). Proprio in occasione del lancio della serie, e di una nuova Star Wars Celebration che si sta tenendo ad Anaheim in California fino al 29 maggio, Volkswagen ha collaborato con Lucasfilm per la creazione di due speciali ID. Buzz ispirati all'evento TV, che rappresentano in forma alquanto esplicita il lato chiaro e oscuro della forza.

L'ID. Buzz Light Side Edition si distingue per il suo colore beige ispirato alla tunica di Obi-Wan Kenobi, con la cromatura lucida della parte superiore che fa riferimento al design delle astronavi e dei droidi dell'Universo di Star Wars. Sul fianco abbiamo poi una linea blu che completa la striscia luminosa frontale e ricorda in maniera chiara le spade laser della saga cinematografica. Sui finestrini laterali e al centro delle ruote si trovano i loghi dell'Alleanza Ribelle, mentre i cerchi sono 21 pollici e completamente personalizzati per l'occasione.

Passiamo invece al lato oscuro: l'ID. Buzz Dark Side Edition è costruito sulla versione cargo (la Light sul Buzz passeggeri) e si fregia di inquietanti tonalità nere e rosse. Rosso che torna anche sui finestrini e altri elementi, celebrando così la spada laser di Darth Vader. Anche in questo caso i cerchi sono custom. Voi su quale ID. Buzz vorreste salire?