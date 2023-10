Il Volkswagen ID. Buzz diventa la Mystery Machine di Scooby-Doo

Il pulmino elettrico Volkswagen ID. Buzz esiste sul mercato da circa un anno, è un modello giovanissimo che qualcuno ha già modificato: ecco un ID. Buzz che celebra la Mystery Machine di Scooby-Doo.

Sapevamo sarebbe successo, prima o poi, l’unica incognita era il tempo. Ora anche l’ID. Buzz di Volkswagen ha una variante celebrativa creata per assomigliare alla Mystery Machine di Scooby-Doo. Come ben saprete il veicolo è l’ammodernamento elettrico del classico Volkswagen Transporter (la storia del mitico Volkswagen Bulli), una vettura che sarebbe praticamente perfetta per scarrozzare in giro per il mondo (a zero emissioni) il buon Scooby-Doo e i suoi quattro inseparabili amici, ovvero Shaggy, Fred, Daphne e Velma.

A realizzare la customizzazione è stata la Concept Motorsport in Indonesia, con il wrap esterno fornito da TeckWrap. I ragazzi che hanno lavorato al progetto hanno anche modificato le sospensioni con delle KW V3 che ora permettono di regolare l’altezza del mezzo.

Il cartone animato Scooby Doo, Where Are You! è stato lanciato per la prima volta negli USA nel 1969 e ha spesso generato dibattiti in merito alla vettura utilizzata come van dai protagonisti. In molti pensano abbia preso origine dal Dodge A100, altri richiamano il Ford Econoline o il Chevrolet G-Body. Altri ancora hanno sempre fatto riferimento a un classico “Hippie Van”, sostanzialmente un Volkswagen Type 2.

Quando invece nel 2002 è uscito il film di Scooby Doo il van è diventato un Bedford CF del 1972, con le vetture promozionali del lungometraggio che hanno preso le sembianze di un van GMC del 1976. Insomma, Scooby e i suoi amici erano soliti risolvere parecchi misteri, difficilmente però riusciremo a sapere con precisione a quale veicolo gli autori della serie originale si siano ispirati (magari hanno fatto riferimento a più modelli).