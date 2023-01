Volkswagen ID Buzz GTX, ufficiale la versione sportiva: arriva entro fine 2023

Volkswagen ID Buzz uscirà in versione GTX entro il 2023. Ad annunciarlo è stato lo stesso marchio tedesco in occasione di un evento relativo al Car of the Year 2023. Il nuovo modello ad alte prestazioni della monovolume tedesca andrà ad aggiungersi a quello di serie, e in futuro sarà affiancato da uno a passo allungato e da un camper California.

Le novità riguardanti la nuova versione del Volkswagen ID Buzz, premiato con 5 stelle NCAP, sono state introdotte dal capo della ricerca e sviluppo del gruppo, Kai Gruenitz, che ha spiegato: “La GTX sarà una fantastica versione ad alte prestazioni, con 335 cavalli, interni dedicati, nuovi colori esterni e alcune funzionalità aggiuntive”.

Il nuovo modello dell'ID Buzz, rigorosamente elettrico, avrà la trazione integrale a doppio motore, propulsore quest'ultimo che sarà condiviso con altri modelli full electric della serie ID, a cominciare dall'avveniristica Volkswagen ID 7 presentata al CES 2023.

Dopo la GTX sarà la volta della versione a passo lungo che arriverà la prossima estate, e che offrirà un maggiore spazio interno grazie ai 25 centimetri di lunghezza in più. “Avrà tre file e sette posti, e puoi tirarli tutti fuori dalla parte posteriore - ha detto ancora Gruenitz - avrà anche sedie da capitano che si girano”. In merito alla versione California, invece: “Ci sarà una versione camper. Il primo concetto è in fase di elaborazione ora. È interessante ciò che è possibile e ciò che sarebbe interessante e utilizzabile”.

Infine, l'azienda tedesca starebbe pensando ad una versione con doppio motore elettrico e trazione integrale ma senza il badge GTX, anche se al momento non vi sono comunque certezze. In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che l'ID Buzz con motore da 150 kW e autonomia di circa 420 chilometri è in vendita in Italia a partire da 66mila euro.