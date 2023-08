Il Volkswagen ID. Buzz diventa GTX: fotografato in anteprima in strada

Volkswagen sta espandendo la gamma delle sue auto elettriche GTX, aggiungendo una versione a trazione integrale top-spec alla sua linea ID. Buzz. L'utilizzo del soprannome GTX suggerisce un tocco sportivo e prestazionale alla vettura.

Le foto spia mostrano che la versione GTX dell'ID. Buzz avrà un design distintivo con un paraurti anteriore ridisegnato e un'attenzione particolare ai dettagli estetici. Questi includono un paraurti inferiore leggermente diverso, un possibile design delle ruote personalizzato, badge GTX e opzioni di colore uniche. Questi elementi contribuiranno a distinguere l'ID. Buzz GTX dalla versione standard e a sottolineare il suo carattere sportivo.

L'immagine ravvicinata del volante Buzz GTX rivela che Volkswagen sta adottando una certa coerenza nello stile dei volanti per le sue varianti GTX basate sulla piattaforma MEB. Questo design unificato può contribuire a creare un'identità riconoscibile per la linea GTX e offrire una sensazione di coesione tra i modelli. Anche per la nuova ID.2 Volkswagen è pronta a creare un ponte tra il nuovo e il vecchio.

L'introduzione di varianti sportive come l'ID. Buzz GTX può aumentare l'appeal delle auto elettriche per i consumatori che desiderano una combinazione di prestazioni ed efficienza. L'espansione delle offerte GTX dimostra l'impegno di Volkswagen nel fornire un'ampia gamma di opzioni elettriche per soddisfare diverse preferenze dei consumatori (ecco invece il nuovo possibile Pick-up di Volkswagen).

L'aumento della potenza dell'ID. Buzz GTX, da 201 CV a 295 CV, e l'adozione del sistema di trazione integrale promettono un notevole miglioramento nelle prestazioni rispetto alla versione standard. La possibilità di accelerazione più rapida e il potenziale aumento della velocità massima possono rendere l'ID. Buzz GTX più attraente per chi cerca emozioni di guida e prestazioni dinamiche.