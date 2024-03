Volkswagen ID.Buzz GTX, 340 CV e trazione integrale: è il Bulli più cattivo di sempre

Chi dice che le auto elettriche sono noiose da guidare, beh molto probabilmente non ne ha mai provata una che avesse almeno 200 CV. Volkswagen ha addirittura creato una linea di BEV performanti contrassegnate dalla sigla GTX che ora tocca anche l’ID. Buzz, il mitico pulmino dei figli dei fiori rielaborato in salsa futuristica.

Dopo le nuove ID.3 GTX e ID.7 GTX, aggiunte proprio di recente, a un solo veicolo della famiglia Volkswagen ID mancava il badge GTX. Il vuoto però è stato subito colmato, andiamo dunque a scoprire di cosa è capace il nuovo ID. Buzz GTX. Senza mezzi termini, è il veicolo della gamma Bulli più potente di sempre. Dotato di ben due motori e trazione integrale 4MOTION, ID. Buzz GTX può erogare 250 kW/340 CV di potenza. Al posteriore, inoltre, figura l’ottimo motore APP550 di nuova generazione testato su nuova ID.7, capace da solo di erogare fino a 550 Nm di coppia. All’anteriore invece troviamo un motore AKA150 da 80 kW/109 CV con 134 Nm di coppia. A piena potenza, ID. Buzz GTX accelera da 0 a 100 km/h in circa 6,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 160 km/h.

Ricordiamo che in ogni caso ID. Buzz è pensato per l’avventura, la massa rimorchiabile della versione a passo corto può arrivare a 1.800 kg (carico frenato, con pendenza all’8%), mentre la versione a passo lungo si ferma a 1.600 kg. La massa rimorchiabile è dunque aumentata di 800 e 600 kg. Ma che differenze ci sono tra passo corto e passo lungo? Beh sicuramente le dimensioni esterne e interne, ma soprattutto la batteria: 79 kWh a passo corto, 86 kWh a passo lungo. Batterie che in DC ricaricano al massimo a - rispettivamente - 185 e 200 kW. La ricarica dal 10 all’80% presso colonnine DC ad alta potenza è stimata in 25 minuti sul passo corto, meno di mezz’ora sul passo lungo.

I nuovi ID. Buzz sono inoltre commercializzati con il nuovo sistema di infotainment con schermo da 12,9 pollici, anche questo visto in anteprima su ID.7. Il software, del tutto aggiornato, prevede persino l’integrazione con ChatGPT come su Golf e Tiguan. Tra le altre “chicche” da segnalare in questo articolo di recap troviamo anche lo Smart Glass, il tetto panoramico che è stato riprogettato e ora offre una superficie in vetro di 1,5 metri quadrati. Quasi superfluo, poi, addentrarsi nel territorio degli ADAS: ID. Buzz GTX è dotato di ogni comfort dal punto di vista dell’assistenza alla guida, compreso il Park Assist Plus per parcheggi facilitati e la funzione Memory per parcheggi di routine, in strutture dedicate.

