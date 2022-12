Quanta batteria consuma il Volkswagen ID. Buzz con un rimorchio al seguito?

La Volkswagen ID. Buzz, sottoposto a prova dalla nostra redazione di recente è stato protagonista di un nuovo test per capire la sua autonomia. Nel dettaglio si è deciso di sperimentare quale siano i chilometri reali del mezzo in questione con annesso un trailer, un piccolo rimorchio.

A effettuare il curioso test di autonomia è stato Bjørn Nyland, che ha appunto avuto fra le mani il furgoncino tedesco full electric nella sua versione RWD con 82 kWh, agganciato a un rimorchio di dimensioni 2.150 x 5.250 x 2.205 mm. (peso a vuoto 520 chilogrammi), cercando di capire quanto la stessa “appendice” influenzi il consumo di energia e di conseguenza la durata della batteria. Il test è stato condotto a una temperatura esterna di circa 10 gradi e con degli penumatici Continental EcoContact 6Q da 20 pollici, larghi 23,5 centimetri e alti 5.

Stando a quanto riferito nel video, a una velocità di 90 chilometri all'ora la Volkswagen ID. Buzz Cargo ha normalmente un'autonomia di circa 356 chilometri, ma con l'aggiunta di un rimorchio il consumo energetico è aumentato notevolmente. Si è infatti passati da 209 Wh/km a 340, di conseguenza si è registrata in contemporanea una diminuzione dell'autonomia fino a 219 chilometri, esattamente il 38% in meno rispetto al dato di cui sopra.

A influire sull'aumento di consumo elettrico senza dubbio le temperature non elevate, ma anche e soprattutto il peso del rimorchio aggiuntivo; in ogni caso, sottolinea Bjørn Nyland, non si tratta di un risultato negativo. Infatti, per via delle dimensioni e del design dell'ID. Buzz, anche un rimorchio di notevoli dimensioni non aumenta la resistenza aerodinamica dello stesso furgoncino, cosa che invece inciderebbe notevolmente in un'auto tradizionale.

Ma vediamo nel dettaglio i risultati del test



Volkswagen ID. Buzz Cargo 2022 (RWD, 82 kWh) con rimorchio a 90 km/h

- autonomia di 219 km

- consumo energetico di 340 Wh/km

- capacità della batteria utilizzata: 74,5 kWh

Volkswagen ID. Buzz Cargo 2022 (RWD, 82 kWh) senza rimorchio a 90 km/h

- autonomia di 356 km

- consumo energetico di 209 Wh/km

- capacità della batteria utilizzata: 74,5 kWh

Volkswagen ID. Buzz Cargo 2022 (RWD, 82 kWh) senza rimorchio a 120 km/h

- autonomia di 261 km

- consumo energetico di 285 Wh/km

- capacità della batteria utilizzata

Chi volesse può gustarsi, in alto a questa pagina, il video del test del furgoncino Volkswagen, secondo esame nel giro di pochi giorni dopo che l'ID. Buzz è stato testato a temperature glaciali.