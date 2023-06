Il Volkswagen ID. Buzz diventa a 7 posti: arriva la versione a passo lungo

Il Volkswagen ID. Buzz è stato - a suo modo - una ventata di aria fresca nel panorama auto. Ha omaggiato il celebre Volkswagen Bully affidandosi però alle ultime tecnologie disponibili sul mercato e ora salutiamo una nuova, interessante versione: ecco l'ID. Buzz a passo lungo.

Tutto è più grande, dice Volkswagen: lo spazio è aumentato, l'autonomia pure e allo stesso modo le prestazioni, così che tutto sia bilanciato come sulla versione a passo standard. La lunghezza arriva ora a sfiorare i 5 metri (4.962 mm contro i 4.712 della NWB) e dentro è possibile avere fino a 7 posti, anche grazie al nuovo passo da 3.239 mm.

La batteria è stata aumentata a 85 kWh (capacità netta) e dunque anche l'autonomia risulta superiore rispetto alla variante standard. Volkswagen ha rinnovato anche il motore elettrico, ora da 286 CV/210 kW, che permette all'ID. Buzz a passo lungo (anche detto LWB, Long Wheel Base) di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. Se questo non vi basta, nel 2024 arriverà una nuova versione a trazione integrale GTX con 339 CCV/250 kW di potenza capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.

Volkswagen ha anche aumentato la velocità massima, adesso di 160 km/h (mentre sul Buzz standard è di 145 km/h). Guardando alla potenza di ricarica abbiamo un caricatore DC di bordo capace di arrivare a 200 kW di potenza, è dunque possibile recuperare dal 10% all'80% della carica in soli 25 minuti. Il nuovo ID. Buzz LWB sarà disponibile in Europa, Stati Uniti e Canada.

