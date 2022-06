La nuova Volkswagen ID. AERO sta arrivando: anteprima mondiale il 27 giugno

Volkswagen ha preso la questione elettrica davvero seriamente, alimentando la famiglia ID. con sempre nuovi modelli. Abbiamo già a disposizione ID.3, ID.4, ID.5 e il van elettrico ID. Buzz, presto però avremo anche la ID. AERO, visibile in nuovi sketch.

Volkswagen sta lavorando alla versione di produzione della nuova ID. AERO, qui presentata in due nuovi sketch. La presentazione mondiale avverrà il prossimo 27 giugno alle 14:00, in via del tutto digitale. L'obbiettivo è portare un nuovo modello nella famiglia ID. di classe medio-alta e accelerare così la sua offensiva elettrica nell'ambito della strategia ACCELERATE.

Come le altre sorelle della famiglia, anche questa ID. AERO sarà prodotta sulla piattaforma elettrica MEB di Volkswagen. Dal punto di vista stilistico il linguaggio ormai iconico della famiglia ID. viene ripreso a tutto tondo, con linee "fluide e precise". È interessante poi vedere come gli uomini di Volkswagen abbiano lavorato soprattutto sul frontale e il tetto, creati per essere incredibilmente aerodinamici.

Più aerodinamica significa infatti minore consumo energetico e maggiore autonomia. La ID. AERO verrà commercializzata sul mercato cinese a partire dalla seconda metà del 2023, il modello corrispondente per il mercato nordamericano ed europeo sarà invece presentato nel 2023. Le unità riservate a Europa e Nord America verranno prodotte presso lo stabilimento Volkswagen di Emden, in Germania.