Volkswagen ID.8: il brand sta sviluppando un grosso SUV a emissioni zero

Di recente Volkswagen ha piazzato un gran numero di annunci. Il brand di Wolfsburg si è impegnato in modo lampante nell'elettrificazione della propria gamma di veicoli, e a quanto pare non ha alcuna intenzione di tenere a bada le ambizioni: a breve arriverà anche il VW ID.8, e cioè un enorme SUV completamente elettrico.

Il veicolo avrà all'incirca le stesse dimensioni dell'attuale Atlas, un modello in commercio sul mercato statunitense e su quello cinese. Purtroppo il produttore non ha rivelato molte informazioni sul SUV in sviluppo, ma a quanto pare andrà a basarsi con alte probabilità sulla duttile piattaforma MEB, impiegata anche per modelli molto più piccoli a badge ID.

Come avrete già intuito, non è stato condiviso alcun dettaglio circa motorizzazioni, autonomia, prezzi e funzionalità dell'abitacolo, ma da parte nostra ci aspettiamo una macchina capace di garantire un'autonomia di almeno 600 chilometri e di erogare dai 200 ai 400 cavalli di potenza in base alla versione selezionata. Le voci di corridoio parlano di un lancio previsto per la fine del 2023.

La casa tedesca sta spingendo forte per velocizzare il processo di elettrificazione del portfolio proprietario con l'intenzione di diventare leader nel settore delle EV superando Tesla, e per realizzare l'obbiettivo ci sarà bisogno anche di modelli fortemente iconici e rappresentativi: per questo motivo vedremo a breve anche l'irriverente ID. Buzz.

Nel frattempo ci teniamo a chiudere rimandandovi al primo aggiornamento della ID.3: cosa cambia sulla hatchback elettrica?