Volkswagen ID.7 Tourer, svelati i prezzi per l'Italia della station elettrica

Volkswagen ha reso disponibile anche in Italia il suo più recente modello elettrico, l'ID.7 Tourer, che mira a conquistare il mercato europeo con uno sguardo speciale alle famiglie, con tecnologie all'avanguardia e confort per tutti i conducenti.

Disponibile in diverse configurazioni, il modello di base, l'ID.7 Tourer Pro, ha un prezzo di partenza di 61.600 euro in Italia, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo rispetto alla sua controparte berlina EDITION PLUS e più basso rispetto alla ID.7 berlina standard che, ad oggi, parte da 63.550 euro. Pur non vantando lussi come pelle artigianale o finiture in legno esotico, l'ID.7 Tourer offre un elenco completo di funzionalità standard.

Tra queste, spiccano il climatizzatore intelligente, un sistema di infotainment touchscreen da 15 pollici con supporto per Apple CarPlay e Android Auto wireless, un display head-up con realtà aumentata, illuminazione a LED sia all'interno che all'esterno e tergicristalli con sensore di pioggia. Inoltre, sono disponibili sistemi avanzati come il cruise control adattivo, l'assistenza al mantenimento della corsia e la telecamera per la retromarcia.

L'ID.7 Tourer Pro monta una batteria da 77 kWh che promette un'autonomia fino a 607 km secondo il ciclo di prova WLTP, abbinata a un motore elettrico da 210 kW (286 CV) che permette una velocità massima di 180 km/h sulle ruote posteriori. La batteria può essere ricaricata rapidamente fino a 175 kW utilizzando stazioni di ricarica rapida DC, portando la carica dall'10% all'80% in circa 28 minuti.

Con un ampio bagagliaio da 605 litri, espandibile fino a 1.714 litri con i sedili posteriori abbassati, l'ID.7 Tourer si dimostra versatile e adatto alle esigenze familiari e di viaggio. Volkswagen offre anche una vasta gamma di pacchetti optional per coloro che desiderano un tocco di lusso in più, come il climatizzatore a tre zone, un sistema audio premium, un tetto panoramico in vetro e avanzati dispositivi di sicurezza. Per ulteriori informazioni riguardo la gamma ID.7 di Volkswagen, vi abbiamo lasciato la nostra prova ufficiale.