La nuova Volkswagen ID.7 Tourer con 605 litri di bagagliaio e fino a 685 km di autonomia

Dopo aver guidato in anteprima la nuova Volkswagen ID.7 berlina, oggi vi presentiamo la nuova ID.7 Tourer, versione Station Wagon della berlina tedesca a zero emissioni.

Parliamo di una vettura pensata per chi assieme al comfort e alla tecnologia ha anche bisogno di molto spazio a bordo. La nuova ID.7 Tourer mette infatti a disposizione 605 litri di bagagliaio con cinque persone a bordo, abbattendo la seconda fila di sedili invece - e con sole due persone a bordo - si arriva a 1.714 litri.

La nuova ID.7 Tourer arriva in Italia (anche) con la nuova batteria da 86 kWh, un taglio inedito per la piattaforma MEB disponibile anche sulla ID.7 berlina. Secondo le stime preliminari, Volkswagen promette un’autonomia fino a 685 km con una singola carica. Grazie al taglio di batteria maggiorato, è anche possibile sfruttare la potenza di ricarica fino a 200 kW presso le colonnine Fast Charge a corrente continua DC.

Inizialmente nuova ID.7 Tourer sarà disponibile in versione Pro e Pro S, entrambe con potenze da 210 kW/286 CV e trazione posteriore. La Pro presenta una batteria da 77 kWh (fino a 175 kW in ricarica), la Pro S la nuova batteria da 86 kWh. Sul fronte tecnologico ritroviamo a bordo tutte le funzioni avanzate già viste su ID.7 berlina, compreso lo schermo centrale da 15 pollici con il nuovo software MIB4, un ottimo salto in avanti per Volkswagen. Anche su ID.7 Tourer, infine, trovate il nuovo motore APP550 che abbiamo trovato eccezionale grazie alla sua capacità di dosare potenza e consumi.