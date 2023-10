La Volkswagen ID.7 diventa Station Wagon: 1.714 litri di carico a zero emissioni

Con l’arrivo della ID.3, Volkswagen ha dato ufficialmente il via a una nuova famiglia di veicoli elettrici di diverse dimensioni e segmenti. Al top della gamma c’è attualmente la ID.7 (la Volkswagen ID.7 arriva in Italia: il prezzo di lancio), un’elegante berlina che presto avrà una variante Station Wagon: ecco la nuova Volkswagen ID.7 Tourer.

Ad anticiparla è stato lo stesso marchio di Wolfsburg, anche se le foto ufficiali pubblicate mostrano la vettura con una sorta di livrea camouflage. Si tratta di un modello particolarmente importante per Volkswagen ma anche per tutto il settore elettrico: di Station Wagon a zero emissioni infatti ne esistono davvero pochissime, un esempio può essere la nuova MG5 Electric, la prima SW elettrica del mercato.

La ID.7 Tourer riprende così 60 anni di storia Volkswagen, che nel tempo ha lanciato svariate versioni Variant o Shooting Brake (pensiamo alla Arteon). Il debutto della vettura è previsto per il 2024 e dobbiamo aspettarci tantissimo spazio di carico: 545 litri con i sedili in posizione, 1.714 litri con la seconda fila di sedili abbattuta. Volkswagen ha anticipato che la variante avrà anche un ottimo coefficiente aerodinamico: se la berlina arriva a 0,23 Cx, la Tourer è a 0,24 Cx, dunque siamo quasi allo stesso livello.

Come la ID.7 berlina, la ID.7 Tourer sarà prodotta presso l’impianto Volkswagen di Emden. Dopo il crossover ID.4, la ID.7 sarà la seconda vettura su piattaforma MEB a esser costruita nel nord-ovest della Germania.