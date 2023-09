La Volkswagen ID.7 ha uno dei sedili più comodi al mondo

La nuova Volkswagen ID.7, prossima a sbarcare in Italia e presentata sei mesi fa in Cina, Europa e Stati Uniti è il primo veicolo elettrico di VW nella fascia di mercato medio-alta. Questo modello porta con sé una serie di innovazioni, tra cui i nuovi sedili premium ergoActive, che hanno ottenuto importanti certificazioni di confort.

Questi sedili ergoActive premium opzionali sono il risultato di una collaborazione con fisioterapisti, specialisti ortopedici e scienziati dello sport. Essi incorporano 10 cuscini d'aria negli schienali per massaggiare i punti di pressione chiave e dispongono di due ampi cuscini d'aria nella base del sedile, che agiscono in modo alternato per stimolare il bacino e la colonna vertebrale attraverso una specifica funzione di attivazione pelvica.

I sedili della ID.7 offrono anche una funzione di massaggio pneumatico dei punti di pressione, progettata per rilassare e attivare i muscoli della schiena. Inoltre, questi sedili sono dotati di ventilazione, ma con una caratteristica distintiva: la velocità del ventilatore può essere regolata separatamente per il cuscino del sedile e lo schienale. C'è anche una modalità automatica che monitora la temperatura e l'umidità tra il sedile e il passeggero, adattando le impostazioni climatiche in modo individuale.

Per godere dei benefici dei sedili premium ergoActive, i clienti dovranno optare per il Pacchetto Interni Plus, al costo di 4.450 euro. Oltre ai sedili, questo pacchetto include un sistema audio Harman Kardon da 700 watt con 14 altoparlanti e un sistema di illuminazione di sottofondo.



