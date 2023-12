La Volkswagen ID.7 ottiene 5 Stelle Euro NCAP: percentuali al di sopra dell'80%

Euro NCAP ha pubblicato una nuova serie di risultati, ad esempio la Kia EV9 ha appena ottenuto le sue 5 Stelle. Anche un’altra vettura però ha guadagnato le 5 Stelle, questa volta europea: la nuova Volkswagen ID.7.

La berlina premium del marchio tedesco ha ottenuto risultati eccezionali in ogni categoria, con percentuali dall’80% in su. In particolare sulla protezione degli occupanti adulti ha ottenuto il 95%, i bambini sono protetti per l’88%, mentre gli utenti fragili della strada hanno raggiunto quota 83%. Solido anche il risultato in ambito Safety Assist: 80%.

Sul fronte degli assistenti di sicurezza, Euro NCAP esamina il comportamento di dispositivi come la frenata automatica d’emergenza in caso di utenti vulnerabili della strada come pedoni e ciclisti - un sistema che si attiva in automatico in caso di collisione imminente. L’ente indipendente mette alla prova anche altri sistemi e la Volkswagen ID.7 si è fatta trovare pronta, è infatti una vettura dotata di:

Assistenza alla svolta e supporto alla sterzata

Monitoraggio dell'attenzione del conducente e sistema di avviso al conducente

Controllo adattivo della velocità di crociera (ACC)

Travel Assist, Lane Assist ed Emergency Assist

Assistente al parcheggio Park Assist

Sistema di assistenza anteriore alla frenata di emergenza sutonoma con monitoraggio di pedoni e ciclisti

Park Assist Plus con Park Distance Control

Side Assist, Rear Traffic Alert ed Exit Warning System

Area View con sistema di telecamere per la retromarcia

Riconoscimento dinamico della segnaletica stradale

La nuova Volkswagen ID.7 è anche dotata di tecnologia Car2X che le consente di comunicare con altre vetture e all’infrastruttura del traffico per scambiare informazioni sui pericoli locali. Ricordiamo che la ID.7 è stata lanciata in Italia lo scorso mese di settembre.