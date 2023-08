La Volkswagen ID.7 si può ordinare in Europa: ecco quanto costa

La famiglia di veicoli elettrici ID ha sicuramente rivoluzionato la storia di Volkswagen, e continuerà a farlo soprattutto con la piccola ID.2, compatta a zero emissioni dal prezzo accessibile a tutti. Aspettando la ID.2, Volkswagen ha nel frattempo aperto gli ordini della ID.7.

Costruita sulla piattaforma MEB, la stessa presente alla base di ID.3, ID.4, ID. Buzz e di tutta la famiglia ID, la ID.7 è uno spazioso SUV Coupé dall’aspetto a dir poco accattivante, con un passo ampio, una seconda fila di sedili comoda e un bagagliaio che può ospitare fino a 532 litri. Il motore elettrico, estremamente compatto (parliamo del nuovo motore Volkswagen APP550), è installato sull’asse posteriore del veicolo ed eroga 210 kW/286 CV con 545 Nm di coppia, dunque il divertimento alla guida è assicurato.

Nonostante le dimensioni, la nuova Volkswagen ID.7 promette un raggio di sterzata di appena 10,9 metri, ma con queste caratteristiche quanto consumerà questo generoso SUV Coupé? Volkswagen dichiara appena 16,3 kWh/100 km sul ciclo misto, 14,1 kWh in città, per un’autonomia che può arrivare fino a 621 km WLTP con una carica - a seconda dell’allestimento e della batteria scelta. Arriviamo così al prezzo: il prezzo europeo di nuova Volkswagen ID.7 è di 56.995 euro con una dotazione eccellente (con sistema Discover Pro Max, head-up display con realtà aumentata, Keyless Access con SAFELOCK, Travel Assist e molto altro), aspettiamo nuove indicazioni per il prezzo italiano ufficiale.