Volkswagen ID.7 debutta al CES 2023, nuova berlina elettrica ipertecnologica

Già sapevamo che durante il CES 2023 Volkswagen avrebbe svelato un nuovo veicolo elettrico ma, a fine dicembre si vociferava il debutto del concept ID.AERO mostrato in Cina nel giugno 2022. Contro le previsioni, la casa tedesca ha mostrato al pubblico la nuova berlina ID.7, per ora camuffata con una livrea definita “digitale”.

Durante la kermesse di Las Vegas di inizio gennaio Volkswagen ha confermato il futuro lancio della sedan elettrica ID.7 negli Stati Uniti, in Europa e in Cina, anticipando i dettagli chiave del veicolo: come il resto della gamma di EV del Gruppo Volkswagen, l’ID.7 utilizza la piattaforma modulare a matrice elettrica (MEB) adottando però un design meno compatto, per una lunghezza totale di 4,94 metri.

Gli interni spaziosi e di alto livello ospitano tecnologia interna aggiornata, tra cui un nuovo touchscreen da 15,0 pollici, cursori tattili illuminati, display head-up in realtà aumentata e prese d’aria controllate digitalmente per regolare con estrema facilità la temperatura dell’auto a seconda di quella esterna. Non mancheranno, poi, i comandi vocali "Ciao Volkswagen" per controllare le funzioni di base.

Esternamente si nota il “camuffamento digitale” nelle foto diffuse dalla società tedesca, purtroppo non disponibile agli acquirenti e utilizzato per coprire i dettagli finali del design della ID.7, i quali dovrebbero comunque riprendere il concept ID.AERO. Anche i dati tecnici della batteria e della potenza erogata non sono noti, ma Volkswagen ha già dichiarato che l'ID.7 potrà raggiungere 700 chilometri con una ricarica secondo il ciclo WLTP. Il CEO Thomas Schafer ha aggiunto: “Con la nuova ID.7, stiamo estendendo la nostra gamma di modelli elettrici ai segmenti superiori. La berlina offrirà tecnologia e qualità di prima classe”.

