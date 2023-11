La Volkswagen ID.7 costa 30mila euro in Cina: meno della metà del prezzo italiano

E' da un po' di tempo che vi parliamo della situazione difficile che sta attraversando Volkswagen all'interno del contesto variegato del mercato Cinese. Per questa ragione il prezzo di partenza per l'ID.7 in Cina è di soli 237.700 yuan, equivalenti a circa 30.400 euro.

A titolo di confronto, in Germania il prezzo parte da 56.995 euro, quasi il doppio rispetto al prezzo cinese. Nonostante qualche piccola differenza nelle specifiche, i due modelli sono in gran parte identici (ecco prezzi e dotazioni di Volkswagen ID.7 in Italia).

La versione cinese presenta un pacco batterie al nichel-manganese-cobalto da 84,8 kWh che alimenta un singolo motore elettrico sull'asse posteriore con 201 CV e 310 Nm nella versione entry-level. In contrasto, la versione europea e statunitense offre pacchi batteria da 77 kWh e 86 kWh, con il modello base in Germania dotato di un motore più potente da 282 CV.

Le dimensioni dell'ID.7 Vizzion (il nome per il mercato cinese) sono di 4.956 mm in lunghezza, 1.862 mm in larghezza, 1.537 mm in altezza e un passo di 2.965 mm. Il modello entry-level ha un'autonomia dichiarata di 642 km, mentre una versione bimotore con trazione integrale promette 570 km, anche se i dettagli sui prezzi per questa versione devono ancora essere annunciati.

Questo prezzo super competitivo dell'ID.7 Vizzion la rende una scelta attraente rispetto ai concorrenti sul mercato cinese, come la Tesla Model Y che ha un prezzo base di 266.400 yuan (34.400 euro) e la BMW iX3 che parte da 285.000 yuan (36.700 euro).