Volkswagen ID.7: per catturare queste foto spy è quasi finita in rissa

Un fotografo dei colleghi di autoevolution è riuscito a catturare alcune immagini di un prototipo della Volkswagen ID.7 Wagon nonostante il collaudatore avesse cercato di allontanarlo. L'auto era quasi priva di camuffamento, con solo un po' di nastro adesivo bianco sui finestrini a tre quarti.

Il design esterno dell'auto sembra molto simile a quello della berlina Volkswagen ID.7 presentata sei mesi fa, con alcune differenze chiave. La station wagon ha una linea del tetto più lunga, pannelli laterali posteriori più ampi, un paraurti posteriore ridisegnato, nuove luci posteriori e un portellone posteriore che si apre su un ampio spazio di carico. Le ruote hanno un design simile a quello della berlina. Secondo le ultime certificazioni ottenute dal veicolo, i sedili della prossima iD.7 saranno i più comodi di sempre.

Sebbene la ID.7 arriverà nei concessionari nel 2024, la versione station wagon potrebbe non seguire immediatamente il modello base. Si pensa che (almeno in Nord America) possa essere previsto poco tempo dopo, mentre, per quanto riguarda l'Europa, i preordini potrebbero iniziare l'anno prossimo.

Questa station wagon elettrica rappresenta un'alternativa totalmente elettrica alla nuova generazione della Volkswagen Passat, che sarà offerta solo come berlina a cinque porte. La nuova Passat includerà solo motori a combustione interna, tra cui due ibridi plug-in con un'autonomia elettrica fino a 100 km. Non è prevista una versione completamente elettrica della Passat, poiché questa verrà progressivamente rimpiazzata dalla ID.7.