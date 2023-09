La Volkswagen ID.7 arriva in Italia: svelati prezzo e dotazioni

Volkswagen ha aperto le prevendite in Italia per la sua ID.7, berlina al 100% elettrica pensata per le lunghe distanze. Il nuovo modello VW si pone al vertice della famiglia ID, mettendo in mostra le potenzialità del marchio di Wolfsburg nel settore delle vetture premium.

La ID.7 è ordinabile in Italia esclusivamente nella variante Pro, che offre un’autonomia WLTP di ben 620 chilometri. La piattaforma modulare elettrica MEB consente sbalzi contenuti e un passo lungo, ciò si traduce in un abitacolo particolarmente ampio, con tanto spazio a disposizione per le gambe dei passeggeri posteriori. Il motore elettrico, noto come APP550, è collocato nel posteriore ed è capace di erogare 286 CV (210 kW) di potenza e una coppia massima di 545 Nm.

All’interno, la ID.7 offre diverse innovazioni, tra cui un inedito sistema di climatizzazione intelligente. Le bocchette elettroniche distribuiscono l’aria in tutto l’abitacolo e permettono di raffreddare o riscaldare più rapidamente rispetto ai sistemi convenzionali. Il tetto apribile panoramico è disponibile con l’opzione smart glass, che consente di trasformare la finitura da trasparente a opaca mediante controlli touch o vocali. Per l’occasione, Volkswagen ha rivoluzionato l’interfaccia dell’infotainment MIB4, ascoltando i feedback della propria clientela.

Ordinando la Volkswagen ID.7 si avrà diritto ad una ricca lista di equipaggiamenti standard, come i cerchi in lega Hudson da 19 pollici, l’Head-up display AR, la ricarica wireless per cellulare e la chiusura e avviamento senza chiave Keyless Entry & Go. La Volkswagen ID.7 Pro è proposta ad un prezzo di listino da 64.850 euro e sarò disponibile nelle concessionarie italiane ad inizio 2024.