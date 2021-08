La Volkswagen ID.5 si mostra con altre immagini, e il debutto si avvicina

La Volkswagen ID.5 è oramai prossima al debutto, e andrà ad incarnare il successivo passo della casa automobilistica tedesco verso l'ottenimento di un portfolio interno di veicoli completamente elettrico. La strada verso le emissioni zero comincia ad essere sempre più in discesa, e i primi frutti stanno per essere già raccolti.

Dopo la hatchback denominata ID.3 e il SUV che risponde al nome di ID.4 sta per essere commercializzata la ID.5 GTX, la quale incarna la variante sportiva di un modello già di per sé visibilmente più aggressivo rispetto alla ID.4.

Alcuni giorni fa abbiamo appreso della presentazione programmata per il 7 settembre in occasione dell'IIA di Monaco di Baviera e dell'impiego della modulare e duttile piattaforma Modular Electric Drive Matrix (MEB), ma adesso abbiamo la possibilità di ammirare il veicolo in nuove immagini ufficiali visibili tramite la galleria in fondo alla pagina: le linee sono oramai del tutto intuibili, nonostante la vernice provi in piccola parte a dissimularle.



A ogni modo sotto la carrozzeria batteranno ben due cuori elettrici, uno per ogni asse, per andare a immettere sull'asfalto una potenza pari a 299 cavalli, proprio come quelli schierati dalla ID.4 GTX che a livello meccanico è assolutamente identica. Sul range invece un grosso pacco batterie agli ioni di litio da 77 kWh proverà a garantire circa 497 chilometri per singola carica in ciclo WLTP: un'efficienza davvero buona.



Il percorso verso il raggiungimento del 70 percento di vendite complessivo rappresentato da modelli a zero emissioni (sul suolo europeo) comincia ad accelerare, e già adesso le macchine a batteria stanno compensando la pesante decrescita in popolarità delle motorizzazioni diesel. Insomma, già entro il 2025 VW vuole superare Tesla e diventare il primo produttore mondiale di veicoli elettrici.